Мир 10 февраля 2024, 17:17 Число погибших в Газе превысило 28 тысяч Минздрав Газы: при израильских ударах погибли более 28 тысяч человек Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 28 тысяч. Как сообщила пресс-служба Минздрава палестинского анклава, пострадали более 67,6 тысячи жителей.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 28 064, пострадали 67 611 человек», — указано в заявлении.

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Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день радикальное движение ХАМАС пустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары, а после объявил о переходе в «состояние войны».

Ранее Армия обороны Израиля призналась, что затапливает водой подземную инфраструктуру ХАМАС в Газе, чтобы нейтрализовать террористические объекты. Военные используют систему насосов, труб и комплекс инженерных разработок.