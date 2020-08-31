Санкции стран Прибалтики против Лукашенко назвали ожидаемыми

Прибалтийские страны объявили о введении санкций против чиновников Белоруссии и президента Александра Лукашенко. Независимый белорусский политолог Александр Класковский назвал ограничения ожидаемыми.

«Было ожидаемо, что страны Прибалтики введут эти санкции. В принципе, это линия всего Евросоюза, который не признал итоги минувших президентских выборов», — пояснил «360» Класковский.

Он добавил, что прибалтийские страны сами объявили ограничения, не дожидаясь централизованного решения из Брюсселя. Такие действия политолог назвал логичными.

«Я бы только отметил, что Европа в последние годы втянулась было в такой прагматичный диалог с режимом Лукашенко. Там предпочитали закрывать глаза на какие-то нарушения демократии, прав человека, но то, что произошло во время минувшей избирательной кампании, <…> переполнило чашу терпения стран ЕС», — отметил эксперт.

По словам Класковского, Европа была вынуждена пойти на такое обострение отношений с официальным Минском. В свою очередь, Лукашенко демонстративно игнорирует европейские подходы — осуждения и призывы освободить политзаключенных.

«Он твердо стоит на своей позиции, что выборы прошли как надо, что он законный президент. Я думаю, что впереди достаточно долгий период нового охлаждения отношений на западном векторе. Итоги этих выборов, по сути, перечеркивают все достижения белорусской дипломатии по нормализации отношений с западными странами», — заключил политолог.

Ранее глава Литвы Гитанас Науседа сообщил, что власти Литвы, Эстонии и Латвии 31 августа объявят введение санкций. Страны сделали черный список, в который включили около 30 человек. Въезд на территорию государств будет закрыт и для Лукашенко.