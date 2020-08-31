Лукашенко предложил изменить систему работы судов в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что систему работы судов в республике надо менять. Нужно сделать так, чтобы все не было завязано на личности президента.

Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало отметил, что в стране сложилась «несколько авторитарная система устройства общественной жизни». Однако глава государства охраняет суды. Его слова привел официальный сайт президента Белоруссии.

«Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — подчеркнул сам Лукашенко.

Он попросил Сукало начать работу по обновлению Конституции. Президент отметил, что проект обновленного документа должно будет одобрить общество. Для этого власти организуют референдум.

Белорусский лидер рассказал, что в республике есть специалисты, в частности судьи Конституционного суда, которые уже работают над поправками в основной закон.

Глава государства уже долгое время вел разговоры о необходимости внести поправки к Конституции. При этом он не хочет возвращаться к версии 1994 года.

Тем временем Прибалтика заявила о намерении ввести санкции против Лукашенко. Под ограничительные меры могут попасть еще 30 белорусских чиновников.