Страны Прибалтики собрались ввести санкции против Лукашенко

Прибалтийские страны готовы объявить о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Под ограничения также попадут около 30 должностных лиц страны.

Решение об ограничительных мерах приняли в Латвии, Литве и Эстонии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу.

Лидер Литвы заметил, что это лишь первый шаг в санкционной политике в отношении Белоруссии. Список могут расширить позже. Указанным в нем лицам запретят въезд на территорию трех стран Прибалтики.

В Европе и США обратились к Минску с призывом прекратить насилие и преследование людей по политическим мотивам. Лукашенко страны предупредили о введении санкций, на что в республике намерены достойно ответить.

В Белоруссии начались массовые протесты после прошедших 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция с итогами голосования не согласилась, назвав победительницей Светлану Тихановскую. Сейчас экс-кандидат в президенты находится в Литве.