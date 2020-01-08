Санкции США подтолкнут Иран к переходу в теневой рынок

Войны между США и Ираном не будет, но американцы путем введения санкций склоняют официальный Тегеран к уходу в теневой рынок. Таким мнением с «360» поделился военный политолог Александр Перенджиев.

По его словам, введение экономических санкций со стороны США говорит только о том, что официальный Тегеран толкают на ведение торговых отношений по криминальной схеме.

В качестве примера он привел продажу нефти.

«Иран может вести нефтяной бизнес по теневым схемам. Открыто он продавать не может, но на нелегальном рынке он может вести продажу сырья американцам по тем ценам, которые они установят», — пояснил эксперт. Также он не исключил, что сделки будут проходить через третьи страны, которые будут иметь свою долю от прибыли.

В ночь на среду, 8 января, военные Ирана нанесли ракетный удар по американским базам в Ираке. Это был ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, против которого армия США также применила ракеты.

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что намерен усилить экономические санкции в отношении Ирана. Также он призвал Россию, Китай, Германию, Великобританию и Францию выйти из ядерной сделки с Тегераном и взамен подготовить новый проект, который окончательно подтвердит то, что Иран откажется от разработки ядерного оружия. Также он сообщил, что в результате атаки на военные базы никто не погиб.