Комитет по бюджету палаты представителей США не включил санкции против газопровода «Северный поток — 2» в проект военного бюджета на следующий финансовый год. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Принятие военного бюджета в конце ноября заблокировали сенаторы-республиканцы. Они потребовали включения в документ санкций против газопровода «Северный поток — 2» и другие ограничительные меры против России.

Продвигающими идею ввести ограничение в отношении «Северного потока — 2» оказались замглавы сенатского комитета по иностранным делам республиканец Джим Риш, а также давно борющийся против «Северного потока 2» сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз.

С критикой подобного поведения сенаторов выступил Белый дом. Там напомнили, что договорились с властями Германии об отказе введения санкций против головной компании-оператора.



Новый проект оборонного бюджета снова должен пройти утверждение в палате представителей и сенате прежде, чем его подпишет президент Джо Байден.

В документ могут внести поправки во время дебатов даже не смотря на то, что он получил предварительное согласование представителей обеих партий американского парламента.

Газопровод «Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, идущие через Балтийское море в Германию. Его строительство уже закончили, но пока не запустили. Федеральное сетевое агентство Германии потребовало от компании-оператора Nord Stream 2 AG передать участок трубопровода, который проходит по территории страны, в собственность своей дочерней компании. Этого требует законодательство.

Соглашение между США и Германией предусматривает отказ Вашингтона от санкций, а Берлин добивается продления транзита российского газа через территорию Украины, а также не дает использовать поставки энергоносителя в политических целях.