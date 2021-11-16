Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора. Причиной стали вопросы организационно-правового характера. Об этом сообщил регулятор.

Сообщение процитировал ТАСС.

«В результате проверки документов агентство пришло к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом», — сказано в документе.

Федеральное сетевое агентство Германии уточнило, что процесс сертификации возобновят, когда оператор передаст основной капитал, который касается «Северного потока — 2», в собственность немецкой дочерней компании. Сейчас его штаб-квартира находится в швейцарском городе Цуг.

Газопровод «Северный поток — 2» состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его достроили в начале сентября этого года. Ранее в Министерстве экономики Германии провели анализ безопасности поставок в рамках сертификации газопровода. Исследования показали, что это не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и ЕС.