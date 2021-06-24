Санкции против Ротенбергов, Миллера и Дерипаски ввели на Украине

Украинские власти ввели ограничения против нескольких российских бизнесменов и топ-менеджеров. В их числе Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Андрей Костин, Аркадий и Роман Ротенберги и другие. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021-го „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“», — говорится в документе, который опубликовал сайт главы Украинского государства. Контроль за выполнением решения СНБО Украины Зеленский возложил на секретаря ведомства.

Ранее украинский президент продлил на три года ограничения против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Центрального республиканского банка ДНР, Государственного банка ЛНР и некоторых других финансовых организаций.

В санкционный список также попали отдельные организации международных платежных систем. Сейчас против России действует несколько пакетов ограничений, которые Соединенные Штаты и Европейский союз ввели по разным причинам.