Кремль в курсе возможных санкций США. Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена не повлиял на суть политики Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На введение новых ограничительных мер против России, по его словам, не может повлиять даже сам Байден, сообщила «Газета.ru».

«Слова президента о конструктивном настрое во время саммита не свидетельствуют о том, что мы отошли от трезвой оценки наши двусторонних отношений с США. В этих отношениях главное прагматизм и трезвость», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что результат саммита в Женеве не свидетельствует о том, что США будут отказываться от сути своей политики — сути по сдерживанию России.

«Мы знаем о грядущих возможных санкциях, которые кодифицированы, и их введение даже не зависит от воли президента США», — добавил он.

О том, что встреча Путина и Байдена в Женеве не привнесла каких-либо изменений в политику антироссийских санкций США, ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, закон требует, чтобы США продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия.

В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Штатам о бомбежках Югославии и Ирака.