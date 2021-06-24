Санкции против российских банков продлили на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции против нескольких российских банков. Среди них Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“», — приводит ТАСС текст указа, который подписал украинский лидер. В санкционный список также попали несколько организаций международных платежных систем, Центральный республиканский банк ДНР и Государственный банк ЛНР.

Сейчас против России действует несколько пакетов ограничений. Их ввели Соединенные Штаты и Европейский союз по разным причинам.

На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль в курсе возможных новых санкций США. По его словам, саммит российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не повлиял на суть политики Штатов. На введение новых антироссийских ограничений глава Белого дома повлиять не может.

Ранее пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что «закон требует» рассмотрения целей санкций, связанных с применением химического оружия.