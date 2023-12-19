Мир 19 декабря 2023, 17:45 Санкции против российских алмазов оценили в Минфине Силуанов: санкции против алмазов из России не принесут пользы тем, кто ввел их РИА «Новости»

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Решение Евросоюза ввести ограничения на экспорт алмазов из России не принесет никакой пользы поддержавшим эти меры странам. Об этом РИА «Новости» сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Санкции вводят уже не в первый раз, мы видели последствия от них. Россия перенастроит на другие регионы свои рынки сбыты. Уверен, что тем, кто эти санкции вводил, это не принесет пользы», — сказал он.

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Глава ведомства отметил, что Россия держит под контролем существенную долю алмазного мирового рынка.

«Рынок бриллиантов и алмазов понятен. Он стабильный, временами, бывает, сокращается или увеличивается. Будем искать новые рынки, спрос есть», — добавил Силуанов.

В понедельник, 18 декабря, ЕС утвердил новый пакет санкций против России, которые в том числе предусматривают запрет на передачу, покупку и импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, писал RT.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у России есть пути обхода новых ограничений со стороны Евросоюза.