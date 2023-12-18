Мир 18 декабря 2023, 18:22 Евросоюз принял новый пакет антироссийских санкций Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейский союз утвердил очередной, 12-й пакет санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба сообщества.

Новые антироссийские ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Реклама

В числе новых ограничений есть запрет на эскорт алмазов из России, а также обязательство подписать соглашение, которое запрещает их реэкспорт. Первая мера начнет действовать с 1 января 2024 года, а до 1 сентября вступит в силу ограничение на алмазы, провезенные через территорию России транзитом или ограненные в третьих странах.

Кроме того, в пакете санкций указан запрет поставок деталей и товаров двойного назначения — станков, сервомоторов, электродвигателей, термостатов, литиевых батарей и других. Из России запретят ввозить чугун, медную и алюминиевую проволоку, а также металлические трубы. В течении года Евросоюз намерен запретить ввоз российского сжиженного природного газа.

Для соблюдения правила потолка цен на нефть всех владельцев танкеров и участников сделок заставят предоставлять полную информацию в любой момент по первому требованию стран ЕС.

Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Евросоюзу не позволят отменить санкции против России. По ее мнению, ЕС находится в состоянии сильного кризиса, потому что сам принял на себя удар, адресованный России.