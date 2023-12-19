Мир 19 декабря 2023, 13:04 Ресурсы ЕС по антироссийским санкциям назвали иссякшими Песков: ЕС исчерпал ресурсы областей, где может вводить санкции против России РИА «Новости»

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Новый пакет антироссийских санкций показал, что Евросоюз уже не знает, в какой области вводить оагрничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

«Пакет [санкций] свидетельствует о том, что, скажем так, уже, наверное, исчерпываются ресурсы тех областей, где могут вводиться санкции», — отметил он.

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По словам Пескова, введение «алмазного пакета» санкций против России также неудивительно. Есть варианты обхода этих ограничений, заверил официальный представитель Кремля.

Также он высказался о заморозке активов для оборонных предприятий России. Песков уточнил, что это решение не несет серьезной опасности.

«Потому что каких-то активов, которые могут быть заморожены ЕС, конечно, там нет», — уточнил он.

Введение санкции против общества «Знание» Песков назвал «свидетельством станционного безумия».

Евросоюз 18 декабря обнародовал очередной пакет антироссийских санкций. В него включили запрет на импорт отечественных алмазов, экономические ограничения. Список персональных санкций пополнили 61 физлицо и 86 организаций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что всего против России ввели почти 19 тысяч разных ограничений. Но подобные санкции навредили в первую очередь европейским гражданам.