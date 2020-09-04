Александра Лукашенко не включат в санкционный перечень ЕС. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на собственные источники. Уберегла главу Белоруссии от черного списка позиция Франции, Германии и Италии. «360» выяснил, что об этом думают в бундестаге.

«Несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», — приводит газета позицию Германии, Франции и Италии. По мнению властей этих стран, включение президента Белоруссии в санкционный перечень будет означать полное прекращение диалога с Минском. За включение Лукашенко в черный список выступили в первую очередь страны Балтии, а также Польша.

«Решение не добавлять главу Белоруссии в санкционный список поддерживаю. До этого на международном комитете я выступал за невмешательство во внутренние дела Белоруссии и ни в коем не за объявление санкционных каких-то мероприятий, которые в принципе только навредят всему этому процессу и самим белорусам, а также всему европейскому содружеству», — заявил «360» депутат бундестага Вальдемар Гердт.

По его словам, Лукашенко санкции большого вреда не нанесли бы, а вот диалог между ЕС и Белоруссией прервали бы. Тем временем Евросоюзу необходимо наладить общение с Минском, считает собеседник.

В середине августа стало известно, что ЕС рассматривает список из 15-20 белорусских чиновников, которым запретят въезд на территорию сообщества, а также доступ к европейской банковской системе. Причина — акции протеста в Белоруссии.

Акции начались после выборов президента страны 9 августа. Массовые митинги проходят как со стороны оппозиции, так и со стороны сторонников действующей власти. К протестующим присоединились работники заводов и других предприятий, которые объявили забастовки.

Санкции Евросоюза против Минска за нарушения прав человека работали с 2004 по 2016 год. Черный список то сужался, то расширялся. Иногда количество людей в списке доходило до 130. Осенью 2008-го ЕС приостановил действие санкций. Их возобновили и даже ужесточили после выборов президента в 2010 году. Правда, на неформальной встрече в Берлине, которая проходила 27–28 августа, главы МИД государств — участников ЕС решили как можно быстрее завершить санкционную процедуру в отношении Белоруссии.