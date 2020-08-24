«Отчаянный политический ход». Что о Лукашенко с автоматом думают за рубежом

Александр Лукашенко с автоматом вышел за оцепление к силовикам, окружающим резиденцию президента Белоруссии в Минске, и выразил им благодарность. Это не первый случай, когда Лукашенко демонстрирует оружие. «360» выяснил, что о таких показательных выступлениях президента думают за рубежом.

«Это был отчаянный политический ход, ведь известно, что у автомата даже не был заряжен магазин. Это означает, что оружие оказалось бы бесполезным, если бы политика вынудили его применить. Это разрушает посыл, который Лукашенко пытался донести: что он сильный правитель, который будет сражаться за свою страну против поощряемой извне „цветной революции“», — заявил в разговоре с «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

С ним согласен и коллега из Швейцарии Дэниел Уорнер, который уверен, что демонстрацией оружия Лукашенко «хотел напугать людей». Он добавил, что неизвестно, поддерживают ли президента все омоновцы, армия и полиция.

«Заметьте, что каждый раз, когда он хлопает по плечу кого-то из представителей этих сил, он как бы хочет убедиться, что они на его стороне», — подчеркнул собеседник «360».

Корыбко же напомнил, что ранее в Сети появился ролик, где глава Белоруссии на вертолете прилетает в свою резиденцию. Тогда у политика в руках был незаряженный автомат Калашникова. При этом рядом с президентом шел его сын Коля, облаченный в экипировку спецназовца. Цель привлечения Николая, по мнению Корыбко, заключалась в том, чтобы показать гражданам Белоруссии, что дети тоже должны защищать Родину.

Может, дети должны делать это (защищать Родину — прим. ред.) не так драматично, не поднимая оружие против мятежников, но все же оставаясь бдительными и патриотичными. Лукашенко надеется, что родители будут лучше заботиться о своих детях и будут отговаривать их от участия в нынешних беспорядках Эндрю Корыбко.

Мнение о ситуации в Белоруссии

По словам собеседника «360», сначала подход главы государства к происходящему в стране был контрпродуктивным, так как лишь усиливал беспорядки и давал людям причину протестовать. Однако с тех пор Лукашенко изменил свое мнение и распорядился, чтобы службы безопасности применяли физическую силу только в том случае, если у них не осталось иного выбора.

«Это более сбалансированный вариант, но все же этого не достаточно для прекращения беспорядков. Что должно произойти? Основных организаторов этих несанкционированных протестов и их ближайших приспешников должны арестовать и предать суду. Слышал, что это уже происходит в определенной степени», — отметил политолог.

Он затрудняется делать какие-либо прогнозы. Корыбко считает, что на исход может повлиять визит заместителя госсекретаря США в Москву, который состоится завтра. Возможно, благодаря сотрудничеству этих стран получится организовать так называемую «поэтапную смену руководства», что, в конечном итоге, приведет к новым выборам или отставке Лукашенко. При этом Уорнер настроен более категорично.

Единственный способ свергнуть Лукашенко — если армия и полиция пойдут против него. Мог ли он добиться большего, если бы начал вести себя не так агрессивно? Нет, он тот, кто он есть. Он последний диктатор в Европе. Это его натура Дэниел Уорнер политолог.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны 9 августа. Массовые митинги и акции проходят как со стороны оппозиции, так и со стороны сторонников действующей власти. К протестующим присоединились работники заводов и других предприятий, которые объявили забастовки.