День знаний в Белоруссии прошел с новыми акциями. Студенты устроили шествие и заклеивали рты

Пока ряд стран отмечает День знаний, в Белоруссии группы студентов вышли на несанкционированную акцию. На улицы в этот день вышли ученики сразу нескольких вузов. СМИ пишут, что среди протестующих были и преподаватели.

Одними из первых 1 сентября на улицы Минска вышли группы студентов. Сначала учащиеся Белорусского национального технического университета (БНТУ) и Белорусского государственного университета информатики пошли на проспект Независимости, сообщил портал портал Tut.by.

Участники несанкционированной акции скандировали: «Мы не наркоманы» и «Мы гуляем». Затем колонна решила скооперироваться с учащимися Минского государственного лингвистического университета, писали СМИ, однако путь преградили силовики — тогда встреча студентов разных вузов не состоялась.

В районе площади Победы студентов начали задерживать. «Людей задерживают сотрудники милиции. Прежде чем задержать, они представляются и объясняют основания задержания», — пояснили в ГУВД Мингорисполкома, пишет «Би-би-си».

Некоторые учащиеся предпочли демонстративно молчать. Например, студенты Академии искусств выстроились цепочкой возле своего учебного заведения с заклеенными скотчем ртами и в черных одеждах.

А как же линейки?

Линейки в Белоруссии 1 сентября все же проходили. На одной из них — в Колледже сферы обслуживания в Барановичах — побывал глава государства. Там Александр Лукашенко также вспомнил о протестах.

«Жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось и пора направлять энергию в созидательное русло. <…> Каждый педагог будет под защитой государства. Так было и будет всегда. Но и от преподавателей мы ждем большего участия в решении стратегических задач», — заявил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко предупреждал учителей о лишении рабочих мест, если они присоединятся к протестующими. Он подчеркивал, что школы должны действовать в рамках государственной идеологии.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий глава страны Александр Лукашенко получил 80% голосов. Такие результаты спровоцировали массовые протесты по всему государству. Несанкционированные акции в Белоруссии проходят уже на протяжении трех недель.