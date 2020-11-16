Санду назвала первые шаги в должности президента

Победившая, по предварительным данным, на выборах президента Молдавии Майя Санду уже наметила свои первые шаги на посту главы государства. Планы она начнет претворять в жизнь после вступления в должность.

Санду подчеркнула, что намерена встретиться с парламентскими партиями страны. Об этом сообщило РИА «Новости». Политик рассчитывает провести консультации, которые помогут решить главные проблемы восточно-европейского государства.

С победой во втором туре Санду уже поздравил действующий молдавский лидер Игорь Додон, но точку в избирательном процессе он пока ставить не собирается.

Поздравления Майе Санду направил и президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что ждет «конструктивного развития» отношений между Москвой и Кишиневом благодаря деятельности нового главы государства.

Ранее Санду занимала пост премьер-министра. Она является лидером партии «Действие и солидарность». Во втором туре президентских выборов, по предварительным подсчетам, она набрала 57,7% голосов. На Додоне свой выбор остановили 42,25% избирателей.