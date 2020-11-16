Путин поздравил Санду с победой на президентских выборах

Российский президент Владимир Путин поздравил Майе Санду с победой на выборах президента Молдавии. Он пожелал ей успехов, крепкого здоровья и благополучия.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», — написал Путин в поздравительной телеграмме.

Действующий глава государства Игорь Додон признал поражение на выборах и тоже поздравил Санду с победой. Но отметил, что точку можно будет поставить после проверки всех сообщений о нарушениях. Теперь Санду будет руководить Молдавией в ближайшие четыре года.

Майя Санду — экс-премьер и лидер партии «Действие и солидарность». По предварительным подсчетам, на выборах она собрала 57,75% голосов. А Додона поддержали 42,25% избирателей.

Однако после ее прихода отношения Молдавии и России может сильно измениться. Политолог Наталия Елисеева считает, что проевропейский политик будет отстаивать интересы Европы в отношении страны и намерена взять курс на интеграцию с ЕС.