Додон поздравил Санду с победой на выборах президента

Победу Майи Санду на президентских выборах признал действующий глава государства Игорь Додон. Соперница обошла его во втором туре голосования.

Додон уже направил Санду поздравления с избранием на президентский пост. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Предварительные результаты показали, что Майя Санду одержала победу», — сказал президент Молдавии. Он заметил, что точку в избирательном процессе можно будет поставить после проверки всех сообщений о нарушениях.

Второй тур президентских выборов в Молдавии состоялся 15 ноября. Жителям страны предстояло выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Президент Игорь Додон баллотировался на второй срок.

Во второй тур вместе с ним вышла экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. По предварительным данным, она победила с результатом в 57,75% голосов. Додона поддержали 42,25% избирателей.

После прихода к власти Санду отношения Молдавии и России могут измениться: проевропейский политик будет отстаивать интересы Европы в отношении страны и намерена взять курс на интеграцию с ЕС.