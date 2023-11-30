Мир 30 ноября 2023, 14:20 Самым жарким в истории метеонаблюдений стал 2023 год Генсек ООН Гутерриш назвал 2023 год самым жарким в истории метеонаблюдений Unsplash

Читать 360tv в

Человечество проходит через климатический коллапс. Об этом заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции всемирной организации об изменении климата (COP28). Его процитировало БелТА.

«За месяц до конца года мы уже можем объявить, что 2023 год стал самым жарким за всю историю человечества. <…> Мы переживаем климатический коллапс в режиме реального времени, его последствия разрушительны», — подчеркнул он.

Реклама

Гутерриш напомнил, что в 2023 году люди пережили мощнейшие наводнения, пожары и знойные дни. По его мнению, невероятные показатели глобального потепления должны вызвать «дрожь» у лидеров всех стран. Им следует соблюдать обещание и каждый год выделять 100 миллиардов долларов на климатическое финансирование.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также указывал на последствия глобального потепления. По его словам, на это указывают участившиеся погодные явления по всему миру. Недавно на Крым и Кубань обрушились ураган и шторм.