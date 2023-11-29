Общество 29 ноября 2023, 11:55 Роман Вильфанд: участившиеся экстремальные погодные явления можно считать следствием глобального потепления

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Тот факт, что в мире все чаще фиксируются экстремальные погодные явления, можно считать следствием глобального потепления. Таким образом в разговоре с изданием «МК.RU» прокомментировал обрушившийся на Сочи и Крым шторм научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это можно объяснить тем, что энергия воздушных масс в нижней тропосфере существенно увеличивается из-за роста температур. Глобальное потепление — это тренд, средняя температура на земном шаре», — передало радио «КП» слова Вильфанда.

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Ученый добавил, что за последние 25 лет количество опасных погодных явлений на территории России увеличилось практически в два раза.