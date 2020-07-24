Специалисты уже закончили расшифровку самописцев украинского лайнера, сбитого в январе в Иране. Теперь предстоит завершить техническое расследование, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Все данные из двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов», — привел слова Енина сайт «Громадское радио».

Замминистра добавил, что дать прогнозы по длительности технического расследования пока невозможно.

Расшифровывать бортовые самописцы начали 21 июля в Париже. Позже канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB) сообщило, что специалисты из разных стран уже закончили предварительный анализ данных черных ящиков.

Утром 8 января пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вылетел из Тегерана в Киев. Через несколько минут после взлета он рухнул недалеко от аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли все 176 человек, которые находились на борту лайнера. Спустя несколько дней власти Ирана признали, что самолет сбили по ошибке военные. Лайнер признали за вражеский объект, поэтому запустили ракеты.