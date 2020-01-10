Пассажир разбившегося в Иране Boeing 737 написал твит за несколько минут до крушения

Аспирант из Университета Торонто опубликовал твит незадолго до крушения Boeing 737 в Иране. Мойтаба Аббаснежад был одним из 176 человек, находившихся на борту украинского лайнера.

На публикацию обратила внимание журналистка Негар Мортазави, которая перевела последнее послание аспиранта с персидского в Twitter.

«Я предполагал, что война начнется прямо перед моим вылетом. Простите меня за хорошие и плохие дела», — процитировала Мортазави слова пассажира рейса PS752 из Тегерана.

Оригинальная публикация появилась в Сети в 02:35 8 января. Спустя семь минут самолет «Международных авиалиний Украины» покинул аэропорт и направился в Киев.

Мойтаба, уточнило издание The Daily Dot, был одним из шести студентов Университета Торонто, которые погибли в авиакатастрофе, как и все остальные находившиеся на борту люди.

Жертвами катастрофы над Тегераном стали 176 человек. Предполагается, что украинский лайнер могли по ошибке сбить двумя ракетами. Вероятными причинами крушения также называют теракт на борту, столкновение с беспилотником и техническую неисправность.

В расследовании трагедии примут участие США и Канада. Черные ящики с Boeing 737 вскроют 10 января в Иране.