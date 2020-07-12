Иран назвал главную причину крушения украинского самолета

Украинский Boeing 737 сбили в Иране в январе. Причиной авиакатастрофы стало отсутствие связи зенитного комплекса «Тор-М1» с командным пунктом средств ПВО.

Организация гражданской авиации Ирана провела расследование причин крушения украинского самолета. Специалисты выяснили, что перед авиакатастрофой «Тор-М1» переместили в другое место, пишет «Интерфакс». При этом его не перенастроили на необходимое направление.

В итоге связь между зенитным ракетным комплексом и командованием отсутствовала. Военные ошибочно подумали, что гражданский самолет был лайнером противника. Из-за этого было решено произвести запуск ракеты.

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» утром 8 июля вылетел из Тегерана в Киев. Практически сразу после взлета он рухнул на землю рядом с аэропортом в Тегеране. Жертвами катастрофы стали все 176 человек, которые находились на борту лайнера.

Спустя несколько дней после авиакатастрофы иранские власти признали, что самолет сбили военные по ошибке. К расследованию случившегося присоединились США и Канада.