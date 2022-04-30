Самолету Шольца пришлось пересечь Северный полюс, чтобы облететь Россию

Самолет немецкого канцлера Олафа Шольца совершил полет из Японии в Германию через Северный полюс. Такой непривычный маршрут пришлось проложить для обхода российского воздушного пространства, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Самолет канцлера ФРГ Airbus A350 «Курт Шумахер» пересек полюс около 13:00 (14:00 по московскому времени). Чтобы облететь Россию, воздушному судно пришлось пролететь через Аляску, пересечь Северный полюс. После этого борт повернул на запад, пролетел над Северным Ледовитым океаном и через Финляндию приземлился в Германии.

В пути самолет был 13 часов 30 минут. Воздушное судно преодолело расстояние в 12,3 тысячи километров.

Полеты через Северный полюс, как отмечено в материале газеты, даже для опытных пилотов являются редкостью.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда ранее сообщил, что страна опасается возможного влияния антироссийских санкций на свою экономику и планирует рассмотреть меры реагирования. При этом Япония 19 апреля ввела новый пакет ограничительных мер против РФ.