Власти Японии признались в опасениях по поводу воздействия санкций против РФ на экономику

Япония опасается возможного влияния антироссийских санкций на свою экономику и планирует рассмотреть меры реагирования. Об этом сообщил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«У нас существуют опасения относительно возможного влияния на жизнь граждан и бизнес не только на фоне мер, но в свете ситуации на Украине в целом. Мы продолжим пристально следить за этим», — процитировало министра РИА «Новости».

Правительство Японии собирается создать межминистерскую группу специалистов, которые разработают систему использования солнечных панелей и других возобновляемых источников энергии.

Новый пакет японских санкций против России вступает в силу сегодня, 19 апреля. Из России запрещается импортировать 38 видов товаров, в том числе алкоголь, древесину, детали на двигатели для кораблей, самолетов, автомобилей и мотоциклов.

Япония также планирует планомерно снижать объем импорта угля из России.