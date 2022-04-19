Очередной пакет санкций Японии против России вступает в силу 19 апреля

Япония ввела против России новый пакет санкций, он вступает в силу во вторник, 19 апреля, сообщило РИА «Новости».

Новый пакет рестрикций включает запрет на импорт из России 38 видов товаров, в списке — алкоголь, древесина, приборы и другие. В основном запрет касается шпона, древесины и щепы, а также деталей на двигатели для кораблей, самолетов, автомобилей и мотоциклов. В санкционный список попали пиво и водка.

Импорт товаров по уже заключенным контрактам будет производиться до 18 июля. За прошлый год импорт из России в Японию составил 1,55 триллиона йен, доля запрещенных товаров составляет 1,1% от общей суммы.

Минфин США озвучил условия, при которых антироссийские санкции могут быть отменены. Для этого России необходимо «изменить поведение» приведшее к введению рестрикций, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.