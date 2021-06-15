Саммит НАТО в 2023 году пройдет в Литве

В 2023 году саммит НАТО пройдет в Литве. Это следует из сообщения Брюссельского саммита.

«Мы ждем возможности встретиться в Испании в 2022 году, а в следующем году встреча состоится в Литве», — процитировал «Интерфакс» текст документа.

Помимо этого, президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил журналистам в Брюсселе эту информацию.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что остался доволен тем, как на саммите НАТО в Брюсселе много говорили о «российской угрозе». Он считает, что это касается его страны непосредственно. Дуда подчеркнул, что тема звучала почти в каждом выступлении, начиная с речи президента США Джо Байдена. Так называемую угрозу со стороны России он считает очень актуальной в Восточной Европе и «одним из самых больших геополитических вызовов».

В результате лидеры НАТО в заявлении предложили России исключить Америку и Чехию из списка недружественных стран. Также на саммите все поблагодарили Джо Байдена за то, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным.