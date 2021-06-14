НАТО поблагодарил Байдена за встречу с Путиным

Американский лидер Джо Байден сообщил, что все члены НАТО благодарны ему за то, что он встречается с президентом России Владимиром Путиным. Этим решением довольны все, подчеркнул Байден по итогам саммита альянса, который прошел 14 июня в Бельгии.

«Большинство и даже все, с кем я говорил (в ходе саммита), а это 10 или 12 лидеров, поблагодарили и сказали, что рады, что я буду встречаться с ним», — сказал Байден журналистам.

Он назвал Путина достойным соперником, а также «умным и жестким человеком», а также признался, что считает саммит с президентом РФ своевременным.

На встрече в Брюсселе Байден также обсуждил с лидерами государств — членов НАТО новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, Россию, Китай, борьбу с изменением климата и киберпреступность, в том числе в космосе.

Позиция Турции по зенитным ракетным системам С-400, которые страна купила у России, осталась прежней. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с американским коллегой Джо Байденом и после завершения саммита НАТО.