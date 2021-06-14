Польша довольна, что на саммите НАТО много говорили о «российской угрозе»

Президент Польши Анджей Дуда остался доволен, что на саммите НАТО в понедельник в Брюсселе много говорили о «российской угрозе». Он считает, что это касается его страны непосредственно.

«Саммит очень хороший, по моей оценке. Прежде всего, глядя с нашей польской точки зрения, много говорилось о делах, который нас непосредственно касаются, а именно — безопасность на восточном фланге», — заявил Дуда.

Он отметил, что тема звучала почти в каждом выступлении, начиная с речи президента США Джо Байдена. Так называемую угрозу со стороны РФ он считает очень актуальной в Восточной Европе, и называет ее «одним из самых больших геополитических вызовов».

Лидеры НАТО в заявлении по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита предложили России исключить США и Чехию из списка недружественных стран. Они также заявили, что Москва активизировала «гибридные действия» против партнеров по альянсу.

При этом блок объявил, что поддержит новые переговоры России и США по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и перспективам дальнейшего разоружения.