Власть 28 декабря 2022, 01:13 Мирошник назвал реальную цель «мирного саммита» Украины Глава представительства ЛНР в РФ Мирошник: Киев втягивает ООН в конфликт с Россией РИА «Новости»

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Украинские политики хотят втянуть ООН в конфликт с Россией на своей стороне, выдвигая идеи, подобные «мирному саммиту». Такое мнение ТАСС выразил глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Любой „мирный саммит“ без участия противоположной стороны конфликта — это не способ поиска урегулирования, а шабаш подотчетных Вашингтону полусубъектов», — сказал он.

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По мнению Мирошника, формат саммита, предлагаемый украинцами, нарушает правила и традиции ООН.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти запланировали до конца февраля провести на площадке ООН «саммит мира» при посредничестве генсека организации Антониу Гутерриша. Последний ответил, что готов принять участие в мирных переговорах.

При этом Кулеба, отвечая на вопрос об участии России в этом мероприятии, заявил, что это возможно лишь при некоторых условиях. Приглашать РФ на саммит можно только после мирового суда над страной, заявил министр.

Мирошник выразил недоумение, между кем Гутерриш выступит посредником, если представителей российской власти там не будет.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков на эти заявления украинских властей ответил, что в вопросах переговоров с Украиной Россия не будет следовать чужим условиям.