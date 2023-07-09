Мир 09 июля 2023, 18:06 Саммит БРИКС в августе пройдет очно Президент ЮАР Рамафоса сообщил об очном формате августовского саммита БРИКС РИА «Новости»

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Саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе, будет очным. Об этом президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил в Twitter.

«У нас будет очный саммит БРИКС <…>. Он не будет виртуальным», — отметил он.

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Рамафоса обратил внимание, что организация не проводила очных саммитов в течение почти трех лет. Руководители стран БРИКС соберутся в Йоханнесбурге 22–24 августа.

Ранее власти ЮАР заявили, что более 19 стран выразили заинтересованность в членстве в БРИКС. В их числе Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир и Индонезия.

Заявку на вступление в организацию уже подала Эфиопия. Официальный представитель МИД страны Мелес Алем выразил надежду на положительный ответ.

Организация БРИКС начала работу с лета 2006 года. Она объединила Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.

Ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил перспективу для российских компаний наращивать бизнес в странах СНГ, ШОС и БРИКС.