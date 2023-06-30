Общество 30 июня 2023, 09:16 Путин призвал помочь российским компаниям раскрутиться на мировом рынке Путин заявил о возможности российских компаний наращивать бизнес в странах СНГ, ШОС, БРИКС Freepik

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Российские компании могут шаг за шагом осваивать мировые рынки. Об этом в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Начнем с ближайших соседей, со стран СНГ, потом страны ШОС, БРИКС. Рынок невероятно большой, колоссальный», — российского лидера процитировал ТАСС.

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Глава государства отметил, что любая монополия не вечна. При этом российские компании являются конкурентноспособными, им нужно просто помочь раскрутиться.

Владимир Путин напомнил о конкурсе брендов, который проходит под эгидой АСИ. По его словам, российские производители подали на него свыше пяти тысяч заявок. При этом конкуренция была высокой, а победители достойными.

Владимир Путин на форуме АСИ отметил, что из-за санкций мир не рухнул, ограничительные меры позволили отечественным компаниям развиваться в новых направлениях после ухода иностранных конкурентов. По словам президента, теперь российские бизнесмены осваивают новые, в том числе экспортные направления. В результате этого «вся экономика двигается вперед».