Мир 30 июня 2023, 10:06 Эфиопия подала заявку для вступления в БРИКС Официальный представитель МИД Алем: Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС РИА «Новости»

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Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС. Такое заявление сделал официальный представитель МИД страны Мелес Алем, написало издание Reporter.

«Мы подали заявку на членство и надеемся на положительный ответ», — сказал Алем.

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СМИ написало, что в последние годы межгосударственное объединение БРИКС приобрело огромное мировое экономическое значение, все больше развивающихся стран стремятся присоединиться к блоку.

В прошлом месяце официальные лица ЮАР заявили, что более 19 стран выразили заинтересованность в членстве в БРИКС. Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир и Индонезия тоже хотят подать заявку на вступление.

Организацию БРИКС основали в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума при участии министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о возможности российских компаний наращивать бизнес в странах СНГ, ШОС, БРИКС.

Финский президент Саули Ниинисте испугался дружбы России с развивающимися государствами, ведь это предоставляет опасность для Запада.