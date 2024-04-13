Мир 13 апреля 2024, 12:50 Сальдо оценил возможность распада Украины Сальдо: распад Украины является вполне вероятным развитием событий РИА «Новости»

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Распад Украины на несколько территорий является вполне вероятным сценарием. Об этом РИА «Новости» сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Раздел или распад Украины считаю вполне вероятным развитием событий. В текущей форме Украина закономерно приходит к войне против России, в этом вся ее сущность. Такой Украины существовать не должно», — заявил он.

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Сальдо отметил, что на президентских выборах на Украине в 2019 году уже понимал, что бывший комик не сможет привести государство ни к чему хорошему.

Ранее возможность распада Украины в качестве суверенного государства допустил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отмечал, что в этом случае западные регионы страны перейдут под контроль Евросоюза, а между ними и Россией появится «ничейная» зона.

Президент России Владимир Путин заявлял, что СВО на Украине началась из-за отсутствия безопасности в Европе после развала СССР.