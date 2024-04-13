13 апреля 2024, 12:50
Сальдо оценил возможность распада Украины
Сальдо: распад Украины является вполне вероятным развитием событий
Распад Украины на несколько территорий является вполне вероятным сценарием. Об этом РИА «Новости» сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Раздел или распад Украины считаю вполне вероятным развитием событий. В текущей форме Украина закономерно приходит к войне против России, в этом вся ее сущность. Такой Украины существовать не должно», — заявил он.
Реклама
Сальдо отметил, что на президентских выборах на Украине в 2019 году уже понимал, что бывший комик не сможет привести государство ни к чему хорошему.
Ранее возможность распада Украины в качестве суверенного государства допустил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отмечал, что в этом случае западные регионы страны перейдут под контроль Евросоюза, а между ними и Россией появится «ничейная» зона.
Президент России Владимир Путин заявлял, что СВО на Украине началась из-за отсутствия безопасности в Европе после развала СССР.
Украина
Владимир Сальдо
Реклама
Реклама