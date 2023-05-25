Власть 25 мая 2023, 21:49 Медведев заявил о неизбежности распада Украины Дмитрий Медведев назвал сценарии распада Украины как государства РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность в распаде Украины как государства. Об этом он написал в своем Telegram-канале. При этом политик считает, что есть риски возобновления конфликта при разных сценариях.

«Теперь пора сказать, как исчезнет Украина, а также каков риск возобновления конфликта в Европе и в мире. Это будет зависеть от того, по какому пути пойдет процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта», — написал Медведев.

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Первый сценарий заключается в том, что западные области Украины переходят под контроль ряда государств ЕС.

«При этом сохранится и некая „ничейная“ украинская территория, которая втиснута между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран», — отметил Медведев.

«Новая» Украина захочет вступить в ЕС и НАТО, что произойдет в среднесрочной перспективе. Через некоторое время, по мнению Медведева, вооруженный конфликт возобновится, «но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну».

Второй сценарий заключается в том, что после СВО Украина исчезнет в процессе раздела между Россией и рядом стран ЕС. При этом в одной из стран Евросоюза сформируется правительство Украины в изгнании. В этом случае конфликт, как считает Медведев, прекратится «с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе». Однако при таком варианте сохранится террористическая активность украинских нацистов, «которые окажутся рассредоточены на территории государств ЕС, получивших западноукраинские земли».

Третий вариант похож на первый, но «с противоположным знаком». Западные земли Украины присоединяются к странам ЕС, а жители центральных областей страны в рамках статьи 1 Устава ООН заявляют о своем самоопределении путем присоединения к России. В этом случае, как отметил Медведев, «конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе».