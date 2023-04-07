Мир 07 апреля 2023, 14:32 Саакашвили заявил, что заработал в тюрьме 20 заболеваний и скоро умрет Экс-президент Грузии Саакашвили сказал Politico, что умирает в заключении РИА «Новости»

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался на критическое состояние здоровья, назвал себя политзаключенным и обвинил в этом Россию. Он рассказал в статье Politico о своих болезнях и предупредил, что скоро умрет.

Михаил Саакашвили перечислил заслуги на посту президента и сравнил себя с лидером Украины Владимиром Зеленским, так как тоже не уехал из страны во время конфликта с Россией. Он заявил, что за последний год в Грузии произошел демократический регресс, протесты против закона об иноагентах прошли в нескольких милях от его камеры. Он назвал себя политзаключенным и заявил, что борется за здоровье и демократию.

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«Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года <…>, я был здоровым, энергичным 54-летним мужчиной. И в заключении мое здоровье резко ухудшилось. Я сейчас умираю», — написал он.

Бывший президент заявил о систематических физических и психологических пытках, подозрении на отравление тяжелыми металлами, более чем 20 серьезных заболеваний, полученных в тюрьме. Он обвинил в своем заключении Россию и действующее правительство Грузии. Михаил Саакашвили считает, что может получить нужное лечение только за рубежом, а в случае его смерти в стране начнется политический хаос.

Ранее политик заявил, что его отравили «российские агенты», сообщил Nation News. Они якобы проникли в грузинские спецслужбы.