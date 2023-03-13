Мир 13 марта 2023, 00:41 Протесты в Грузии, удары возмездия по Украине, расследование ЧП на «Северных потоках». Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 6 по 12 марта 2023 года — в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Жители Грузии вышли на массовые акции протеста. Недовольные принятием закона об иноагентах несколько дней держали в напряжении полицейских в Тбилиси. Российские военные поразили объекты критической и военной инфраструктуры Украины. В Минобороны заявили, что гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» нанесли удары возмездия за совершенную украинскими диверсантами атаку на Брянскую область. На Западе выдвинули новую версию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Мировую общественность пытаются убедить в том, что теракт организовал украинский бизнесмен при помощи небольшой парусной яхты.

Об этих и других событиях в России и мире с 6 по 12 марта 2023 года — в фотогалерее «360».

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Беспорядки в Грузии

Минувшая неделя запомнится жителям Грузии как неспокойное время из-за массовых акций протеста в столице республики. Тысячи людей несколько дней подряд выходили на улицы Тбилиси, перекрывали дороги, пытались прорваться в здание парламента и даже устраивали стычки с полицейскими. А причина такого поведения — законопроект об иноагентах, который власти страны планировали принять.

Демонстрации начались 7 марта, когда документ приняли в первом чтении. За это решение проголосовали 76 членов грузинского парламента, на что моментально отреагировали представители оппозиции. На проспект Руставели, где находится здание парламента, вышли тысячи людей. Они скандировали антиправительственные лозунги, поднимали флаги республики и пытались добраться до местных парламентариев. На следующий день митингующие вели себя агрессивнее, дело доходило до стычек со стражами правопорядка. В беспорядках оказались и потерпевшие — на место происшествия то и дело выезжали машины скорой помощи, а в отделения полиции доставляли задержанных демонстрантов.

Время шло, ситуация накалялась, и у оппозиционеров появились новые требования. Они призвали власти страны отозвать резонансный законопроект, а также освободить своих соратников из полиции. В полицейских бросали бутылки и камни, а те в ответ применяли водометы.

На ситуацию отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, находившаяся в тот момент с визитом в США. Она поддержала протестующих и пообещала, что наложит на документ вето. По ее словам, она давно выступала против этой инициативы. Тем временем американские власти дали понять, что не приветствуют и даже выступают против принятия закона об иноагентах. Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что одобрение нормы идет вразрез с желанием европейской интеграции республики.

После этого парламент Грузии проголосовал против законопроекта — уже во втором чтении. Решение тут же поддержали в США. Там призвали законотворцев больше не рассматривать подобные инициативы. Несмотря на это, протестующие отказались так просто покидать улицы. По их словам, они проведут еще как минимум одну акцию протеста. Чем закончится история — покажет время.

Молдавия подхватила эстафету

Еще один очаг напряженности на этой неделе разгорелся в Молдавии. Уставшие от бесконечного роста цен, серьезных задолженностей за газ и электроэнергию люди вышли на улицы Кишинева, чтобы донести свою позицию до правительства республики и ее президента Майи Санду.

Условия для народного недовольства формировались в стране давно, и 12 марта волнения достигли своего пика. Еще 8 марта вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер обвинила главу республики в нежелании вести диалог с оппозицией. По мнению депутата, Санду выстраивает собственную диктатуру, в режиме которой не находится места ни неугодным СМИ, ни людям, чье мнение отличается от официального. Таубер добавила, что нынешние власти не справляются с ситуацией в стране, отчего серьезно пострадали экономика, бизнес и социальная сфера.

«Неужели то, что в ходе протестов мы просим полицейских открыть колонне манифестантов путь на площадь, является дестабилизацией, нарушением общественного порядка?» — задалась вопросом Таубер.

Днем 12 марта жители Молдавии вышли на мирные акции протеста в разных городах страны. Полицейские начали задерживать их автомобили, снимать с них регистрационные номера и эвакуировать на штраф-стоянки. Представители МВД обвинили россиян в попытках устроить беспорядки в Кишиневе. По версии полиции, в дестабилизации ситуации виноваты якобы граждане России и некие иностранные спецслужбы.

Несмотря на строящиеся преграды, в Кишиневе состоялась массовая демонстрация. Многотысячная колонна перекрыла автомобильные дороги, а сами протестующие выдвинули ряд требований действующим властям. Президента Майю Санду обвинили в рекордной инфляции в стране и призвали покинуть должность. В какой-то момент между митингующими и полицейскими начались стычки.

Воскресный митинг официально закончился после того, как Марина Таубер зачитала текст резолюции. Депутат призвала молдавское правительство оплатить счета жителей страны за газ и электричество (за три зимних месяца). На ответ команде Санду дали меньше суток — если президент не выступит до 13:00 по местному времени 13 марта, протестующие пообещали принять необходимые меры для принуждения исполнения воли народа.

Россия нанесла удары возмездия

Днем 9 марта Минобороны России сообщило о нанесении ударов возмездия по Украине. В оборонном ведомстве объяснили, что атаки стали ответом на нападение украинских диверсионно-разведывательных групп на села Сушаны и Любечане в Брянской области. Тогда пострадал 11-летний мальчик и погибли двое взрослых.

Для ударов возмездия российские военные использовали ракеты «Кинжал». Ими поразили предприятия оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающие их энергетические объекты и места базирования ударных беспилотников. Позже спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что системы ПВО не сумели перехватить ни одного «Кинжала».

«Это такая атака… Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», — отметил Юрий Игнат.

По мнению военного журналиста Алексея Борзенко, на земле пока нет такой системы ПВО, которая могла бы уничтожить ракету «Кинжал». Специалист добавил, что снаряд достигает скорости 14 680 километров в час, поднимается на высоту до 20 километров и способен поразить цель размером с легковой автомобиль на расстоянии в тысячу километров. Борзенко подчеркнул, что на сегодняшний момент это наше «абсолютное оружие». Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что «Кинжалы» применили для уничтожения особо важных объектов. По его мнению, ВС России могли отработать гиперзвуковыми ракетами по технике, получаемой Украиной от стран НАТО.

Запад высмеяли за версию о подрывах «Северных потоков»

История со взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» получила продолжение. Ранее журналист Сеймур Херш опубликовал собственное масштабное расследование и обвинил в организации подрывов США.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель прокомментировал возможность утечки «официальной информации» по поводу случившегося. Он призвал «не бояться правды» о терактах. Затем с резонансным заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда. Он назвал взрыв газопроводов полезным и выгодным для Европы событием. Глава государства добавил — он не знает, кто совершил теракт, но будет ждать результатов расследования.

Появилась и новая версия. Журналисты газеты The New York Times и немецкой Zeit опубликовали материалы, в которых обвинили в совершении подрывов на «Северных потоках» некую проукраинскую диверсию. По мнению западных публицистов, к теракту якобы причастны шесть человек. Позже в деле нарисовалась 15-метровая парусная яхта «Андромеда», с которой якобы сбрасывали взрывные устройства.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял версию об украинской группировке, арендовавшей яхту и устроившей теракт. Запад пытается отвлечь внимание, а Россия продолжает настаивать на проведении адекватного расследования случившегося, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Версию с украинскими диверсантами он назвал вбросом.

Украину призвали проспонсировать из «фонда мира»

На уходящей неделе продолжилась накачка Украины оружием. Западным политикам показалось мало того объема вооружения, что они уже отправили на нужды ВСУ, поэтому они начали искать новые ресурсы для «помощи».

В понедельник стало известно, что власти Евросоюза задумались о подключении к оружейным закупкам стран, не входящих в ЕС. Так схемам покупок решили придать «больший потенциал», а среди возможных «новых» государств назвали Норвегию. По данным СМИ, для осуществления задумки в Европе могут выделить один миллиард евро.

Днем 8 марта глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил выделить из так называемого «фонда мира» один миллиард долларов на закупку боеприпасов для ВСУ. По его мнению, украинская армия нуждается в экстренной помощи, и Запад должен помочь ей. Позже он рассказал, что главы Минобороны стран — членов ЕС договорились об отправке на Украину всего имеющегося оружия. По мнению депутата Европарламента Мика Уоллеса, ЕС необходимо пересмотреть отношение к украинскому кризису. Парламентарий добавил, что политический истеблишмент принес эту страну в жертву в угоду своим интересам.

Центральную Россию накрыли снегопады

Жители центральной части страны на этой неделе успели слепить снежных баб и прошлепать по лужам — настолько разной была погода. Несмотря на то, что несколько дней в ряде регионов шел дождь, убирать зимнюю одежду в шкафы и радоваться приходу весны еще слишком рано.

В середине недели высота снежного покрова в Москве достигла максимума за всю зиму. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сугробы в столице преодолели отметку в 42 сантиметра. Эксперт добавил — это на 27% выше климатической нормы. Ощутили на себе прелести зимы и жители Московской области. Справляться с заметенными дорогами и тротуарами вышли более 14 тысяч коммунальщиков.

С 13 марта в Москве потеплеет, но окончательно зима не уйдет, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, примерно до субботы днем в столице будет примерно +5…+6 градусов, но затем весна все-таки отступит.

«Но откат в зиму все равно будет. Когда? За пределами следующей недели. Никогда не было такого, чтобы сразу наступала весна, и все», — подчеркнул метеоролог.

Ну, а чтобы итоги не казались такими серьезными, вспомним историю про собаку, выбежавшую во время игры на футбольное поле в Дагестане. Четвероногий спортсмен искренне радовался календарной весне и носился от игрока к игроку. Судье даже пришлось показать песелю красную карточку. В итоге футболисты выпроводили собаку за пределы поля, но этот момент остался самым ярким моментом встречи.