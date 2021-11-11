Саакашвили решил остановить голодовку
Адвокат бывшего президента Грузии Саакашвили заявил, что он решил прекратить голодовку
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил, что прекратит голодовку, но только после того, как его перевезут из тюремной больницы в клинику для реабилитации. Об этом объявил его адвокат Ника Гварамия.
По словам юриста, Саакашвили требует, чтобы для него организовали место в соответствующем учреждении, где он сможет получать лечение. Также там должна быть обеспечена его безопасность, сообщило РИА «Новости».
«Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку», — зачитал Гварамия послание своего подзащитного.
Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Его поместили в тюрьму в Рустави, там он объявил голодовку. После решения консилиума врачей его перевезли в Глданскую тюремную больницу.
В Грузии политик был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу его приговорили к трем годам тюрьмы, по второму — к шести.
Помимо этого, суды рассматривают дела против Саакашвили, по которым он обвиняется в разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, растрате средств из госбюджета и погроме телекомпании «Имеди».