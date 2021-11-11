Саакашвили решил остановить голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил, что прекратит голодовку, но только после того, как его перевезут из тюремной больницы в клинику для реабилитации. Об этом объявил его адвокат Ника Гварамия.

По словам юриста, Саакашвили требует, чтобы для него организовали место в соответствующем учреждении, где он сможет получать лечение. Также там должна быть обеспечена его безопасность, сообщило РИА «Новости».

«Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку», — зачитал Гварамия послание своего подзащитного.

Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Его поместили в тюрьму в Рустави, там он объявил голодовку. После решения консилиума врачей его перевезли в Глданскую тюремную больницу.

В Грузии политик был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу его приговорили к трем годам тюрьмы, по второму — к шести.

Помимо этого, суды рассматривают дела против Саакашвили, по которым он обвиняется в разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, растрате средств из госбюджета и погроме телекомпании «Имеди».