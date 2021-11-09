«Начали тащить за волосы»: Саакашвили заявил об избиении в тюремной больнице

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его избили после перевода в тюремную больницу. Заключенный считает, что его хотят физически уничтожить.

«Один из представителей тюрьмы сказал мне: „Птичка, мы тебя поймали“ и выругал матом. Я спросил его имя и фамилию, но мне не ответили. Потом без предупреждения меня стали вытаскивать из машины, несмотря на мой категорический отказ», — зачитал послание Саакашвили его адвокат Ника Гварамия.

По словам политика, его повалили на землю, а затем стали бить по шее. После этого заключенного стали тащить за волосы. Саакашвили добавил, что сломал медицинское оборудование, когда ему собирались что-то вколоть. Как считает заключенный, его перевели в тюремную больницу, чтобы физически уничтожить.

«Я не хочу допустить никаких провокаций. Я был вынужден оказать физическое сопротивление насилию, но я был здесь один, а вас много, и поэтому никто не может победить вас», — привело цитату из обращения Саакашвили РИА «Новости».

Ранее экс-президента Грузии перевели из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную больницу. Сборы политика в камере показали на видео.