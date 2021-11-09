Бардак в камере Саакашвили показали на видео

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу. Сборы политика в Руставской тюрьме засняла камера видеонаблюдения, установленная в камере.

Ролик со сборами Саакашвили опубликовало РИА «Новости». На кадрах видно, что заключенный собирает свои вещи с кровати и складывает в белый пакет. Затем он берет из шкафчика тетрадь и отправляет ее в синий пакет. При этом по всей камере разбросаны листы бумаги и большое количество других вещей.

Ранее агентство со ссылкой на Специальную пенитенциарную службу Грузии сообщило, что Саакашвили перевели в тюремную больницу, чтобы не допустить ухудшения здоровья. Адвокаты настаивали на переводе не в тюремное, а в гражданское медучреждение.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Его заочно осудили по делам об избиении и убийстве. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку, но Минюст опубликовал видео, на котором заключенный ел. После этого экс-президент отказался принимать лекарства.