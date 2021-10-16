Саакашвили предрекли госпитализацию из-за голодовки

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько рассказала, что находящийся под стражей в Грузии Михаил Саакашвили находится в плохом физическом состоянии из-за объявленной голодовки. Депутат заявила, что экс-грузинский президент отказывается прекращать голодовку, сообщил телеканал «Украина 24».

Депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько рассказала о состоянии Михаила Саакашвили. «В ближайшие дни его состояние здоровья будет очень критическим. Это уже третья неделя — и ему потребуется госпитализация», — привел слова политика телеканал.

Елизавета Ясько добавила, что, по ее мнению, госпитализация Саакашвили нужна уже сейчас. Она выразила надежду, что при необходимости ему окажут всю необходимую помощь, и отметила, что до этого к Саакашвили не пускали врача на протяжении пяти дней.

Моральное состояние Михаила Саакашвили хорошее. Ясько рассказала, что сил ему придают акции протеста в Грузии.

Несколько десятков тысяч человек вышли на улицы Тбилиси в поддержку задержанного Михаила Саакашвили. Организовала митинг основанная политиком партия «Единое национальное движение».

Задержали Михаила Саакашвили в Грузии 1 октября. Об этом сообщил премьер страны Ираклий Гарибашвили.