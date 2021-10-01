Михаила Саакашвили задержали в Грузии
Политика Михаила Саакашвили задержали в Грузии. Об этом сообщил премьер страны Ираклий Гарибашвили.
Информацию о задержании экс-президента Гарибашвили озвучил в ходе трансляции на своей странице в Facebook.
«Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан», — сказал Гарибашвили.
О своем возвращении в Грузию Саакашвили заявил сегодня утром. По его словам, он прибыл в Батуми. При этом в МВД страны эту информацию опровергли.
Изначально бывший президент утверждал, что вернется на родину вечером 2 октября. В качестве подтверждения своих намерений он опубликовал скриншот билета. Тогда же Гарибашвили заявил о том, что ему будет грозить арест.
«Как только Саакашвили ступит на нашу землю, он будет арестован и заключен в тюрьму в одночасье», — сказал он.
Премьер также пообещал, что любой, кто решит этому препятствовать, будет привлечен к ответственности, сообщил 1tv.ge.
В Грузии Саакашвили грозит тюремное заключение до семи лет. Он является фигурантом нескольких уголовных дел и был заочно арестован судом.
В субботу в стране будут проходить выборы. По этой причине Саакашвили решил вернуться в Грузию после восьми лет отсутствия.