Политика Михаила Саакашвили задержали в Грузии. Об этом сообщил премьер страны Ираклий Гарибашвили.

Информацию о задержании экс-президента Гарибашвили озвучил в ходе трансляции на своей странице в Facebook.

«Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан», — сказал Гарибашвили.

О своем возвращении в Грузию Саакашвили заявил сегодня утром. По его словам, он прибыл в Батуми. При этом в МВД страны эту информацию опровергли.

Изначально бывший президент утверждал, что вернется на родину вечером 2 октября. В качестве подтверждения своих намерений он опубликовал скриншот билета. Тогда же Гарибашвили заявил о том, что ему будет грозить арест.

«Как только Саакашвили ступит на нашу землю, он будет арестован и заключен в тюрьму в одночасье», — сказал он.

Премьер также пообещал, что любой, кто решит этому препятствовать, будет привлечен к ответственности, сообщил 1tv.ge.

В Грузии Саакашвили грозит тюремное заключение до семи лет. Он является фигурантом нескольких уголовных дел и был заочно арестован судом.

В субботу в стране будут проходить выборы. По этой причине Саакашвили решил вернуться в Грузию после восьми лет отсутствия.