Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в тюрьме. Он голодает с 1 октября. Об этом сообщил его адвокат Бека Басилая.

Слова защитника процитировало РИА «Новости».

«Когда он выходил для встречи с адвокатами, он упал, <…> был без сознания, ему пальцами открывали глаза. <…> Пришли и увели его на носилках, не знаю куда, не знаю, как он», — отметил он.

Ранее, 13 ноября, стало известно о том, что состояние Саакашвили резко ухудшилось. По словам депутата Верховной рады Украины Елизаветы Ясько, он не смог подняться с кровати — в результате к тюрьме подъехал реанимобиль.

По словам Ясько, его должны были забрать в реанимацию, однако она не знала, куда именно его повезут. При этом врач политика, который прибыл к нему в тюрьму, подчеркнул, что состояние бывшего президента Грузии только ухудшается.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 15 ноября сообщила, что на 46-й день голодовки у Саакашвили открылась кровавая рвота. Однако ни она, ни врачи не смогли добить разрешения у Минюста страны на визит к нему.