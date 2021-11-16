Украинский омбудсмен сообщила о кровавой рвоте у Саакашвили

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на 46-й день голодовки открылась кровавая рвота. Однако ни уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, ни консилиум врачей не смогли получить разрешение Минюста республики на посещение узника.

Об этом Денисова рассказала в своем Telegram. По ее данным, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила властям о необходимости привлечения к лечению Саакашвили гастроэнтеролога из-за начала кровавой рвоты. Но консилиум уже второй день не может получить доступ к пациенту.

Ни Денисова, ни врачи по состоянию на вечер 15 ноября не получили от грузинского Минюста ни разрешения, ни отказа на посещение Саакашвили. Омбудсмен выразила надежду, что 16 ноября ей все-таки удастся его повидать.

«Надеюсь завтра лично проверить состояние соблюдения прав гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили во время посещения его в медицинском учреждении пенитенциарного учреждения № 18», — заявила Денисова.

Причиной ее приезда в Грузию 15 ноября стало письмо Саакашвили.

Его возлюбленная нардеп Украины Елизавета Ясько 15 ноября сообщила, что его состояние резко ухудшилось и он не может встать с постели.