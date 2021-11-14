«Не смог подняться с кровати»: состояние Саакашвили резко ухудшилось

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили резко ухудшилось. К тюремной больнице пригнали реанимобиль, сообщила возлюбленная заключенного, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

«Буквально только что, вечером 13 ноября, состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию! Но куда?» — задалась вопросом Ясько в Facebook.

Она добавила, что к тюремной больнице пригнали реанимобиль. Сейчас в медучреждении находится врач политика. По его словам, состояние здоровья Саакашвили только ухудшается.

«Время идет, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту с каждым днем ​​становится все хуже. Решением будет его смерть, другого в медицине нет», — процитировала медика депутат.

Ранее Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявлял, что Саакашвили вернут из медучреждения в тюрьму в Рустави, если он прекратит голодовку. При этом экс-президент говорил, что снова начнет есть, если его отправят в клинику для реабилитации.