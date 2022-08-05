Переговоры Путина и Эрдогана длились более четырех часов

В Сочи завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча глав государств продлилась чуть более четырех часов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил ТАСС окончание переговоров.

«Да. Завершились», — отметил официальный представитель Кремля.

Путин и Эрдоган встретились в 15:21. Лидеры двух стран обсудили широкий круг тем, затронув вопросы двустороннего сотрудничества России и Турции, украинский кризис, обстановку в Нагорном Карабахе и Сирии.

Перед началом переговоров российский и турецкий президенты поприветствовали друг друга перед журналистами. Итоговая пресс-конференция Путина и Эрдогана не планировалась из-за графиков обоих лидеров.

Информацией о встрече со СМИ поделится вице-премьер Александр Новак, который является сопредседателем российско-турецкой межправительственной комиссии.