Путин призвал Европу поблагодарить Турцию за поставки газа

Благодаря властям газопроводу «Турецкий поток» поставки газа бесперебойно и в срок идут европейским потребителям, они должны благодарить ее за это. Об этом на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил российский лидер Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Европейские партнеры должны благодарить Турцию, которая обеспечивает транзит российского газа. Не только для своих потребителей, но и, хочу повторить, европейцев», — заявил он.

Говоря о вопросе Сирии Путин подчеркнул, что Россия и Турция сделали огромный вклад в нормализацию обстановки в этой стране.

Кроме того, российский лидер отметил, рост торговых связей между странами. По его словам, в он уже достиг увеличения на 57%, однако у стран много точек соприкосновения, в которых возможна взаимовыгодная совместная работа. В качестве примера президент России привел строительство АЭС «Аккую».

В ответном слове Эрдоган заявил, что Турции и России предстоит открыть новую главу в отношениях, в частности увеличить взаимодействие в области туризма и энергетики.