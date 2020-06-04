Русскоязычная община вышла на защиту Брайтон-Бич от беспорядков

«Пожалуйста, восстановите контроль над улицами Нью-Йорка. Никто не должен сидеть дома и думать о том, может ли он выбраться на улицу, и бабушки не должны бояться в своем собственном доме», — говорится в обращении.

Они попросили и федеральные власти подключиться к помощи. Нужно отвоевывать улицы у мародеров и вводить в город в армию, заявил один из участников общины и организатор патрулирования Исаак Болтянский.

Накануне русскоязычная диаспора вышла на улицы Брайтон-Бич и начала защищать магазины от мародеров. Люди сами вставали в шеренгу напротив витрин торговых точек и не допускали преступников за территорию.

Добровольцы ездят на машинах и мотоциклах по району и сообщают в полицию о подозрительных людях и предметах.

Протесты и беспорядки, переросшие в мародерство, начались в городах США после гибели афроамериканца от рук полиции в Миннеаполисе.