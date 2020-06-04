    04 июня 2020, 08:39

    Русскоязычная община вышла на защиту Брайтон-Бич от беспорядков

    Эля Данилюк

    Русскоговорящая община района Бруклин в Нью-Йорке попросила власти навести порядок и, если это необходимо, — ввести в город военных. Люди обратились к губернатору штата и федеральным властям, сообщил корреспондент РИА «Новости».

    «Пожалуйста, восстановите контроль над улицами Нью-Йорка. Никто не должен сидеть дома и думать о том, может ли он выбраться на улицу, и бабушки не должны бояться в своем собственном доме», — говорится в обращении.

    Они попросили и федеральные власти подключиться к помощи. Нужно отвоевывать улицы у мародеров и вводить в город в армию, заявил один из участников общины и организатор патрулирования Исаак Болтянский.

    Накануне русскоязычная диаспора вышла на улицы Брайтон-Бич и начала защищать магазины от мародеров. Люди сами вставали в шеренгу напротив витрин торговых точек и не допускали преступников за территорию.

    Добровольцы ездят на машинах и мотоциклах по району и сообщают в полицию о подозрительных людях и предметах.

    Протесты и беспорядки, переросшие в мародерство, начались в городах США после гибели афроамериканца от рук полиции в Миннеаполисе.