В американском Сан-Диего люди с оружием отстояли русский ресторан Pushkin. Его, как и другие магазины и кафе, могла разрушить толпа протестующих. О том, что именно происходило в ночь на 1 июня, рассказал «360» владелец заведения Айк Газарян.

Он отметил, что первые беспорядки начались еще в субботу в соседнем городке Ла-Меса. Там были жесткие погромы — люди вышли протестовать, а потом все перешло в хаос. По словам собеседника, сначала протестующие поджигали банки, а потом начали поджигать все подряд. В качестве горючего люди использовали те же баллончики, которыми раскрашивают стены. Особых усилий для того, чтобы поджечь здание, не нужно — практически все они деревянные, поэтому огонь охватывает помещение в пять или шесть тысяч квадратных метров за считанные минуты.

Я подумал, что в воскресенье будет то же самое. И следующий мирный протест был уже в нашем районе. Мы пошли посмотреть на него — что там происходит. И честно говоря, ничего мирного мы не увидели. Поэтому я сказал своим друзьям — беритесь за оружие и приезжайте Айк Газарян.

Собеседник рассказал «360», что на его зов откликнулись 10 человек — его друзей, которые не работали в ресторане Pushkin. Никого из сотрудников, кроме самого владельца заведения, там не было. Айк отметил, что ресторан защищали выходцы из СССР —армяне, русские, украинцы, бухарские евреи и азербайджанцы, все русскоговорящие.

Источник фото: Instagram

Оружие, надписи и баррикады для спасения

Айк Газарян рассказал «360», что они отстаивали с оружием не только свой, но и соседние рестораны. Рядом находится заведение 60-летнего мужчины, который не может сам за себя постоять.

«Мы постоянно следили — есть некие ресурсы слежки за толпой. В первый момент нам казалось, что беда миновала и по нашей улице они не пройдут, потому что улиц много. Они прошли по соседней — мы их увидели, но потом вдруг толпа неожиданно повернулась и пошла на нас», — рассказал собеседник «360».

Владелец ресторана отметил, что в Калифорнии разрешено оружие — его можно получить после психологического теста, если у тебя нет криминального прошлого. С собой носить его нельзя, только дома или в собственном ресторане. Поэтому ребята, у которых было оружие, остались внутри ресторана, а те, кто стоял снаружи, были без оружия.

Когда толпа пошла на нас, мы организованно встали перед ресторанами. Некоторые ребята стояли внутри возле окон и давали понять, что у них есть оружие. Люди сначала смотрели на нас, а потом переводили взгляд внутрь, видели ребят с «Винчестерами» и понимали, что шутки плохи Айк Газарян.

Газарян отметил, что в воскресенье бунтующих на улицах было не так много, как в субботу. Поэтому таких сильных разрушений удалось избежать, но все равно пострадало много имущества. Помогло и то, что владельцы ресторанов уже подготовились.Те, кто не мог отстаивать свои заведения как Айк с друзьями, выбрали два способа защиты. Большинство просто забаррикадировали свои окна.

«Сейчас в центре города не открыт ни один ресторан — они заколочены деревянными ставнями — даже если ты захочешь что-то сломать, то не сможешь.Это хуже, чем во время пандемии — тогда мы были закрыты, но это было похоже на город. Сейчас если ты выходишь на улицы, тебе кажется, что там была какая-то война», — отметил Газарян.

Те, кто не стал баррикадироваться, просто написали на стенах своих зданий, что поддерживают протестующих. Они надеются, что в таком случае их рестораны не станут громить. Однако Айк уверен, что эта мера не сработает.

«Это глупая надежда, потому что если у тебя есть внутри красивый товар, что бы ты не написал на стенах, скорее всего к тебе тоже вломятся», — отметил он.

Боимся за свои жизни

Айк Газарян отметил, что сегодня ресторан снова не откроется, потому что люди боятся беспорядков.

«Половина моих сотрудников попросили отгулы — они не хотят идти на работу и рисковать своими жизнями. А я не могу, как работодатель, заставить их выйти на работу и рисковать их жизнями или пообещать что-то, чего не могу гарантировать», — пояснил собеседник.

Он отметил, что протестанты ведут себя неправильно. Они выходили на митинги чтобы отстаивать свои права, но в результате превратили все в мародерство.

«Если вы хотите отстаивать свои права, митинговать — это понятно. Но когда это переходит в мародерство, люди, которые занимаются этим, они сами уже просто-напросто забыли, зачем они сюда пришли», — подчеркнул он.

Он отметил, что те, кто приходит грабить районы, в них не живут. В основном все разрушают люди из плохих районов, у которых нет денег — они просто идут ломать и воровать.

Русская мафия любит борщ и Пушкина

Наши соседи напротив из высокоэтажного здания сфотографировали нас и выложили, что «русская мафия не дает поджечь свой ресторан». Он это сказал в шутку, но так как это было выложено в соцсети, то уже без нашего какого-то вмешательства оно пошло-поехало просто Айк Газарян.

Он отметил, что американцы любят называть так всех русских — даже если на улице стоит группа из трех безоружных человек и разговаривает на родном языке, их все равно окрестят русской мафией. Сам владелец отреагировал на это прозвище с юмором. В официальном аккаунте ресторана появился этот снимок с подписью «Не мафия, мы просто любим борщ!».

Газарян рассказал «360», почему выбрал именно такое название для ресторана. Он отметил, что живет в США уже 22 года, но до 14 лет рос в России, где его мама работала учительницей русского языка и литературы.

«В детстве я читал очень много произведений Пушкина. Так как я уехал в 14 лет, я еще не перешел на более серьезных авторов — Достоевского, Чехова — поэтому Пушкин мне запомнился. И была такая детская мечта открыть ресторан и назвать его так», — заключил Айк.